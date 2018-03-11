Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP heyeti 7 ilde şekeri anlatacak

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı halkı bilgilendirmek için ana muhalefet partisi özel bir heyet oluşturdu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığındaki heyet 7 ilde ziyaretler gerçekleştirecek.

Sözcü Ankara
android-time 23:28 11 Mart 2018
Haberler Gündem
CHP heyeti 7 ilde şekeri anlatacak
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı halkı bilgilendirmek için ana muhalefet partisi özel bir heyet oluşturdu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığındaki heyet 7 ilde ziyaretler gerçekleştirecek.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği milletvekili heyeti, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda halkı bilgilendirecek, pancar eken çiftçiye ve Şeker-İş emekçilerine destek olacak, Nişasta Bazlı Şekerin insan sağlığına zararlarını anlatacak. Ankara'dan yola çıkan heyet 5 gün süreyle Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van- Erciş, Muş ve Elazığ'da olacak. CHP'li Durmaz, “Şeker Fabrikalarının önünde yurttaşlarımızla beraber ‘şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz' diyeceğiz” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERBakandan flaş şeker fabrikaları açıklaması!Bakandan flaş şeker fabrikaları açıklaması!
Son güncelleme: android-time 23:3111.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar