CHP heyeti 7 ilde şekeri anlatacak

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı halkı bilgilendirmek için ana muhalefet partisi özel bir heyet oluşturdu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığındaki heyet 7 ilde ziyaretler gerçekleştirecek.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği milletvekili heyeti, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda halkı bilgilendirecek, pancar eken çiftçiye ve Şeker-İş emekçilerine destek olacak, Nişasta Bazlı Şekerin insan sağlığına zararlarını anlatacak. Ankara'dan yola çıkan heyet 5 gün süreyle Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van- Erciş, Muş ve Elazığ'da olacak. CHP'li Durmaz, “Şeker Fabrikalarının önünde yurttaşlarımızla beraber ‘şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz' diyeceğiz” ifadesini kullandı.
Son güncelleme: 23:3111.03.2018