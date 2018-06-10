CHP’li Nuhut’tan çarpıçı iddia: Bilal’ın TÜRGEV’i KYK’yı solladı

İki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı yapan Nuhut, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulan 821 FETÖ yurdundan birçoğunun Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na tahsis edildiğini iddia etti.

SÖZCÜ'ye konuşan Nuhut, “1996 yılında Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 5 bin lira mal varlığı ile kurulan TÜRGEV devletin resmi yurt kurumu KYK'yı adeta geçti. CHP iktidarında üniversite gençlerimizi tarikat ve cemaatlerin elinden kurtaracağız” dedi.

AKP REFERANSI

AKP'nin 16 yıllık iktidarında gençlerin cemaat ve tarikatların insafına bıraktığını belirten Nuhut, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı748 yurtta 602 bin üniversite öğrencisinden sadece yüzde 8'inin yararlanabildiğini söyledi. Nuhut, “AKP döneminde yurt kapasitesindeki artışa rağmen üniversite öğrencileri devlete bağlı yurtlara, bakan ve milletvekillerinden referans gelmeden giremiyor” diye konuştu. CHP'nin işbaşına geldiğinde üniversite gençlerinin ENSAR gibi çocuk tacizleriyle anılan vakıf ve derneklerin kucağına itilmeyeceğini savunan Nuhut şunları söyledi: “Tarikat ve cemaatler, siyasal İslamcı vakıf ve dernekler gençlerimizi esir alamayacak. KYK ihtiyaç sahibi gençlerimizi objektif kriterlere uygun olarak yurtlara yerleştirecek. Öğrenci kimliği dışında başka referans aranmayacak. Öğrenci burs ve kredileri öğrenci temsilcilerinin de katılacağı bir komite tarafından belirlenecek.

BEDELSİZ VERİYORLAR

Üniversite öğrencileri Ensar Vakfı başta olmak üzere, İlim Yayma Cemiyeti gibi siyasal İslamcı çizgideki kuruluşların çatı örgütü konumundaki TÜRGEV'e mahkûm edildi. KYK'ya bağlı yurtlar birer birer TÜRGEV'e devrediliyor. AKP 15 yıl yol arkadaşlığı yaptığı FETÖ'nün el konulan yurtlarını da TÜRGEV'e bedelsiz olarak vermeye devam ediyor.

131'İ DEVLET YURDU

El konulan FETÖ'nün 821 yurdundan yalnızca 131'i devlet yurduna dönüştürüldü, geri kalanı TÜRGEV'e peşkeş çekildi. Böyle giderse TÜRGEV KYK'dan daha fazla yurdu yönetecek konuma gelecek. Gençlerimiz o yurtlarda esir alınacak ve beyinleri yıkanacak. AKP kendisine militan yetiştirmeye devam edecek. TÜRGEV'in resmi internet sitesinde ülke genelindeki yurt sayısı 63 olarak gösterilmiş. Henüz FETÖ'den alınan yurtlar bu sayıya dahil edilmemiş. Bu başarının sırrı bedelsiz tahsisler ve peşkeşlerdir.

İŞTE O ÖRNEKLER

Kenan Nuhut TÜRGEV'e peşkeş çekilen o yurtlardan bazıları şöyle sıraladı:

“2014 yılında Haliç Yurdunu Feto'den alınıp TÜRGEV'e verildi. Konya'da Bosna Hersek Mahallesindeki iki yurt TÜRGEV'e, Sancak Mahallesindeki bir yurt ise İnsani Medeniyet Vakfına verildi. Altındağ Belediyesi 350 Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdunu 450 öğrenci kapasiteli binayı TÜRGEV'e verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013'de açılışını yaptığı Antalya'daki 300 öğrenci kapasiteli Çocuk ve Gençlik Evi Sosyal Tesisi TÜRGEV'e devredildi. İstanbul Fetih Belediyesi Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nu sıfır bedelle TÜRGEV'e devredildi. Konya İl İdaresi tarafından yaptırılan yurt, henüz açılmadan bedelsiz olarak 29 yıllığına TÜRGEV'e devredildi. Bununla kalmadı Kredi ve Yurtlar Kurumu TÜRGEV'e 100 metre uzaklıkta, 160 bin liraya iki ayrı yurt binası kiralamak zorunda kaldı.

CHP'li meclis üyelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere kiraladığı 9 binadan 4 tanesini de TÜRGEV’e tahsis ettiğini tutanaklara geçirdi. Diğer binalardan 2 tanesi Türkiye Gençlik Vakfı’na, birer tanesi de Ensar Vakfı, İstanbul Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na yine yurt yapılması amacıyla tahsis edildi. Siirt'te yapılan 80 derslikli okul, 590 yataklı yurt binası, bin kişilik spor salonu ve konferans salonundan müteşekkil tesisler TÜRGEV'e verildi. Kocaeli Gemlik'te Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan eski Emir Buhari Yurdu ile Ali Sarıca Kız Yurdu de TÜRGEV'e devredildi. Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 430 kişi kapasiteli yurtlar da TÜRGEV'e devredildi. Esenyurt Belediyesi tarafından tarafından yaptırılan yurt binasını TÜRGEV'e 25 yılığına bedelsiz olarak devredildi. Fatih'teki Hırkai Şerif Camii'nin yanındaki Muhafızlık Konağı,Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki öğrenci yurdu, Tekirdağ Üniversitesi'nin kullandığı Milli Emlak'a ait arazi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi kampüsündeki kamu arazisi, Üsküdar'ın Ünalan mahallesinde bulunan TCDD'ye ait arazi, İstanbul Ataşehir'de TMSF'ye ait arazi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi yakınında Hazine'ye ait arazi, Emlak'a ait otel yapmak için İstanbul Fatih ilçe sınırları içerisindeki Şehzadebaşı arazisi, Zeytinburnu'nda yarısı Hazine'ye yarısı vakfa ait 89 dönüm arazi, Bursa'da Milli Emlak'a ait Hazine arazisi,

209 ADET DAİRE

Kütahya'da Enerji Bakanlığı'na ait yaklaşık 50 dönüm arazi ve 209 adet daire, Adıyaman Gölbaşı'nda Milli Emlak'a ait arazi, Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nin kullandığı öğrenci yurdu da olan 18 bin 438 metrekarelik arazi TÜRGEV'e verildi. Zeytinburnu'nda geçici kaymakamlık binası olarak kullanılan bina ile Tuzla'da Formula-1 pistinin yanındaki 167 dönümlük arazi de tahsis edilen yerlerden biri.”