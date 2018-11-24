Cumali Atilla kimdir? AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Cumali Atilla nereli?

Cumali Atilla AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu. Cumali Atilla, şu anda kayyumla atanan mevcut belediye başkanı olarak görevini yürütüyor. Peki, Cumali Atilla kimdir, kaç yaşında? İşte, Cumali Atilla merak edilenleri...

AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla oldu. AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kimdir merak ediliyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan Cumali Atilla hakkında merak edilen soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz… İşte, Cumali Atilla…

CUMALİ ATİLLA KİMDİR?

Cumali Atilla, 1964 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Etimesgut Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam ederken kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atandı.