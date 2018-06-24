Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partiler ittifak kurarak seçime girebiliyor. Cumhur İttifakı seçimlerden önce oluşan ilk ittifak. Peki Cumhur İttifakında kimler var? İşte Cumhur İttifakı oy oranı...

AK Parti ve MHP’nin kurduğu ve BBP’nin desteklediği “Cumhur İttifakı” protokolü 4 Mayıs’ta YSK’ye teslim edildi. İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı verdi. Ancak, “Cumhur İttifakı”na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP), AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterdi. İŞTE CUMHUR İTTİFAKI OY ORANI Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP-MHP ittifakının adının ‘cumhur’ olacağını açıkladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Kasım’da katıldığı bir canlı yayında ittifakı çizerek anlatmış ve “adına ‘cumhur ittifakı’ diyelim” demişti. Daha sonra Cumhur İttifakına Büyük Birlik Partisi (BBP) de dahil oldu. Açılan Sandık Oranı: 61.14% Cumhur İttifakı 56.77% İLGİLİ HABER İttifak nedir? İttifak nasıl işler?