Cumhur İttifakında kimler var? İşte Cumhur İttifakı oy oranı…

AK Parti ve MHP’nin kurduğu ve BBP’nin desteklediği “Cumhur İttifakı” protokolü 4 Mayıs’ta YSK’ye teslim edildi. İttifak yapan partiler, milletvekili aday listelerini ayrı ayrı verdi. Ancak, “Cumhur İttifakı”na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP), AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP-MHP ittifakının adının ‘cumhur’ olacağını açıkladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Kasım’da katıldığı bir canlı yayında ittifakı çizerek anlatmış ve “adına ‘cumhur ittifakı’ diyelim” demişti. Daha sonra Cumhur İttifakına Büyük Birlik Partisi (BBP) de dahil oldu.
Açılan Sandık Oranı: 61.14%
Cumhur İttifakı 56.77%