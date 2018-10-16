Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin grup toplantısında son dakika gelişmesi olarak erken emeklilik açıklaması yaptı. Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz" dedi.

Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında özetle şunları söyledi;

“Bizim kitabımızda yorgunluğun tembelliğin, ataletin yeri yoktur. Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette isteyenlerin yolu açıktır.

SON GÜNLERDE KAMPANYA BAŞLATTILAR

Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar olarak başlatılan kampanya ile sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete sürüklendiğini görüyoruz.

Erken emeklilikle ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Emekli olabilmek için sigorta süresi prim gün sayısı ve yaş kriterleri var. 1999’da yapılan düzenleme ile yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa yakılanlar kampanyasının özünde bu vardır. Dernek kurulmuş, bu derneğin başındaki hanımefendi 1992’de sisteme dahil olmuş. Eski sistem devam etseydi 38 yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu hanımefendi 2020’de yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok.

TEKLİFİN YILLIK MALİYETİ 26 MİLYAR LİRA

Emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren, 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunlardan, 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum.

Meclis’te bunu gündeme getirenler yeniden durum değerlendirmesi yapsın.

YENİ BÜTÇE ÇALIŞMALARI

Yeni yönetim sistemimizin ilk bütçesinin hazırlıklarını tamamladık. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini inşallah yarın Meclise sunuyoruz.

Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

MENBİÇ’TE GEREĞİNİ YAPARIZ

Menbiç’te (ABD ile varılan mutabakatta) 90 günlük takvim çalışmadı, çalışmazsa biz orada gereğini yaparız. Fırat’ın doğusunda da PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız, gereğini yapacağız ”