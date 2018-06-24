Cumhurbaşkanlığı 2018 seçimi oy oranları – Adayların anlık oy oranları (CANLI)

Türkiye'nin kadar seçimlerinin sonuçları adım adım belli oluyor, vatandaşlar canlı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını merak ediyor. Adayların oy oranları sandıklar açıldıkça ortaya çıkıyor. İşte 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları...

Türkiye’de yönetim sistemi değişiyor Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri heyecanla geçerken sandıklar saat 17:00’de kapandı ve oy sayımına başlandı. YSK tarafından uygulanan seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte vatandaş seçim sonuçlarına kavuşacak. Aşağıdaki link üzerinden il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına erişilebilecek.

İŞTE SEÇMEN SAYISI

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.

OY VERMEME CEZASI NE KADAR?

24 Haziran Seçimlerinde oy kullanamayacak olan kişilerin ödeyeceği ceza tutarı henüz belli değil. 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17:00'ye kadar belirlenen yerlerde oy kullanmayan kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı'nda ödenecektir. Oy kullanmayan kişiye gelecek bu ceza ile ilgili tebligat elinize ulaştığında PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden ceza ödenebilir. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.