Deniz yerine mazgal kapağını açıp balık avladılar

Görenleri şaşkına çeviren manzara İzmir Çeşme'de kaydedildi. Yağmur sularını çekmek için kullanılan mazgalı açıp balık tutuyorlar.

Yağmur sularını kanalizasyon şebekesine çekmek için kullanılan üzeri parmaklıklı demirle kapatılmış ve yollarda bulunan mazgal kapağını açarak balık avlayan amatör balıkçılar görenleri hayrete düşürüyor. Görüntülerin adresi ise, Çeşme’nin en işlek kavşaklarından birisi olan Marina Kavşağı…

Balıkçılar, attıkları ekmek parçaları ile balıkların kanala toplanmasını sağlıyor. Ucuna ekmek parçası taktıkları oltalarını kanala atan amatör balıkçıların bekleyişi uzun sürmezken, avladıkları kefal balıkları kısa zamanda kovalarını dolduruyor.

İHA