DERBİ GÜNÜ: Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? GS FB maçı hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray, son üç resmi maçını kazanamadı, ligde üst üste 5 puan yitirdi. Fenerbahçe, tarihinin en kötü döneminde ve ligde 5 haftadır galibiyeti unuttu. İşte son haftalarda taraftarlarına istediklerini veremeyen iki takım arasında gerçekleşecek dev derbi hakkında merak edilenler...

Galatasaray Fenerbahçe maçı için sadece saatler kaldı. Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu birçok taraftarca merakla araştırılıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı iki takımın arasındaki büyük puan farkıyla da şaşırtıcı bir istatistiğe işaret ediyor. İşte GS FB maçının saati ve detayları…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı genelde hafta sonu oynanıyor olsa da bu sezon cuma günü oynanacak. Bu akşam saat 21:00’de Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

PUAN FARKIYLA İLGİLİ İLGİNÇ İSTATİSTİK

Galatasaray 19 puanla üçüncü, Fenerbahçe 9 puanla 15. sırada. Aradaki 10 puanlık fark ilginç bir bilgiye işaret ediyor. Kanarya, Cimbom’dan 10 ya da daha fazla puan farkı yemiş durumdayken oynanan son iki derbiyi kazandı. Zirveden uzaktayken Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1999-2000 deplasmanda 1-0 yendi, 2012-13 sezonunda ise sahasında 2-1 kazandı. Cimbom, rakibine 10 puan ya da fazla fark attığı önemlerde Fenerbahçe ile oynadığı 12 maçın sadece 4’ünü kazanabildi. Sarı-lacivertliler ise bu durumda 3 kez kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Ömer, Donk, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Belhanda, Eren

T.D.: FATİH TERİM

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Alper (Valbuena), Soldado

T.D.: ERWİN KOEMAN

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Fatih Terim’e güvenen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mariano da sarı kart cezası nedeniyle derbide yok. Phillip Cocu ile yolları ayıran sarı-lacivertlilerde ise takım yardımcısı Erwin Koeman’a emanet. Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan ve Tolga Ciğerci sakat, Slimani kırmızı kart cezalısı. Derbilerin kahramanı kaptan Volkan Demirel ise kadro dışı durumda.

DERBİDE FENERBAHÇE'NİN HOCASI KEOMAN

Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu’nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.

Sarı-Lacivertliler’i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.

Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman’la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden’in de Koeman’a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe’de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli…



