Dikili’de Halk Arenası coşkusu

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın reyting rekortmeni programı Halk Arenası bu hafta İzmir’in Dikili ilçesinde gerçekleştirildi. Bayramın birinci günü olmasına rağmen vatandaşlar programa büyük ilgi gösterdi. Atatürk Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Uğur Dündar ve konuklarını “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İyi Parti Milletvekili Adayı Ali Türkşen ve SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu konuk oldu. CHP Milletvekili ve Sandık Gücü Platformu Başkanı Mehmet Ali Çelebi de programın son bölümüne katılarak seçim güvenliği hakkındaki çalışmaları anlattı.

Her Cuma akşamı saat 21:00 ile 00:00 arasında yapılan Halk Arenası programı bu kez vaktinde gerçekleşemedi. Çünkü Dikili İlçe Seçim Kurulu programın saat 23:00'te sonlandırılması kararı aldı. Bu nedenle program saat 20:00'de başlatıldı.

OYLARA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Adayı Özgür Özel, “Baskın seçime rağmen müthiş bir özveriyle seçime hazırlandık. Sandık güvenliği için teknik alt yapımız hazır. Sizlerin, hepinizin daha çok desteğine ihtiyacımız var. Üç görev bekliyor sizi. Bir; kararsızları, sandığa gitmekte tereddüt yaşayanları gözünden tanıyıp şimdiden onları ikna etmeye çalışmak, seçimden bir gün önce son yoklamayı yapmak, seçim günü gerekirse koluna girip, arabaya bindirip onları sandığa taşımak. İkinci görev; oyumuzu kullanmak. Saray düzeni karşısında yer alan cumhurbaşkanı adaylarından birine, tabii benim gönlümden geçen Muharrem İnce'ye oyu basmak. Köleleştirilmiş, bağımlılaştırılmış, parmak vekil durumundaki vekillerden, Atatürk'ün kurduğu, kayıtsız şartsız hakimiyet milletindir felsefesine inanmış vekillerden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmak. Üçüncü görev ise attığın oya namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkmak. Sandık görevi aldıysan ne iyi. Almadıysan müşahit ordusuna katılmak, oy sayımında ve sonrasında okullarda ilçe seçim kurulunun civarında görev yapmak ve sahip çıkmak için size bir çağrı geldiğinde ve bir desteğe ihtiyaç olduğunda zinde, hazır ve kararlı olmak” dedi.

Kardak kahramanı olarak tanınan emekli subay ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ali Türkşen, “Biz Millet İttifakı olarak kavga dövüş olmadan, birbirini karalamadan çok tatlı bir seçim yarışı yaşıyoruz. Kavgadan gürültüden bıktığımız için Türkiye'de bunu özlemiştik. Biz artık bir adamın iki dudağı arasında yaşamaktan bıktık” diye konuştu. Türkşen, “Programdan önce sayın Muharrem İnce'nin Yalova'daki mitingini izledim. Bu ülkenin siyasilerine ve halkına her istediğini söyleyebileceğini zanneden birisine öyle cevaplar veriyor ki hepimizin yağları eriyor” dedi.

EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI KURABİYE İLE ANLATTI

SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu ülke ekonomisini ilginç bir örnekle anlattı. Ulu, “Dikili'de 75'lik bir delikanlı var. Emeğin yüce değer olduğunu gösteren kurabiyeci İbrahim amca. İbrahim amcanın kurabiyeleri 2002 yılından bu yana 1 Lira. İnat etti sembolik rakamı değiştirmemek için. Fakat yıllar ilerledikçe maliyetler öylesine arttı ki, İbrahim amcanın kurabiyeleri küçüldü küçüldü, sonunda bu kadar kaldı. İşte 16 yıl sonunda ekonominin geldiği nokta budur. Böyle giderse bu son lokmayı bulamayabilirsiniz.