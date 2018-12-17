Son dakika: Diyarbakır’da polislere ateş açıldı! 1 şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden biri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, öğleden sonra Hani’nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen polis memuru şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı anımsatıldı. Açıklamada, çatışmada 2 polis memurunun yaralandığı hatırlatılarak, “Yaralı polis memurlarından helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Açıklamada, bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan ortak operasyonun büyük bir kararlılıkla devam ettiği de bildirildi. AJANSLAR