Duayen gazeteci Dündar: Bu Türk basınında bir dönüm noktasıdır

Doğan Medya Grubu'nun satışı gündemdeki yerini koruyor. Duayen gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası'nda satışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu satışın Türk basınında bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Dündar, "Avucumuzda kala kala SÖZCÜ kaldı. Bu nedenle siz SÖZCÜ alıyorsanız onunla yetinmeyin almayanı da alma konusunda ikna edici konuşmalar yapın ve SÖZCÜ okuru haline getirin" dedi. Programda FETÖ'cü maliyecilerin SÖZCÜ'ye kestiği 12 milyon TL'lik cezayı da hatırlatarak yaşananlara sitem eden Dündar, hala Burak Akbay'ın devlete olan sözünü yerine getirerek bu borcu ödemeye çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'la ‘Halk Arenası' yine günlerce konuşulacak. Bu hafta İzmir’de gerçekleştirilen programda Doğan Medya Grubu’nun satışı da ele alındı. Duayen gazeteci Dündar satışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“SÖZCÜ’YE SAHİP ÇIKALIM”

Vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Dündar, “”Ben hakikaten üzüntülüyüm. Doğam Medya Grubu’nun satılmasıyla birlikte ana akım medya deyimi tarihe karıştı. Bu Türk basınında bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra ana akım medya diye bir şey olmayacaktır. Ana yandaş medya olacaktır. Bu nedenle ben iyi ki SÖZCÜ gazetesi var diyorum. Bir kaç yayın kuruluşu daha var. Ama ya SÖZCÜ ve Halk televizyonu da olmasaydı bu millet gerçekleri nasıl öğrenecekti. Dilerim bu kurumların başına bir şey gelmez. Burada gönlü cumhuriyetle çarpan, Atatürk sevdalısı, laik yaşamı benimsemiş herkese yeni bir görev düşüyor. Bu görev de hem SÖZCÜ gazetesine hem de Halk televizyonuna daha fazla sahip çıkmayı gerektiriyor. Daha fazla sahip çıkacağız; çünkü avucumuzda kala kala onlar kaldı. Bu nedenle siz SÖZCÜ alıyorsanız onunla yetinmeyin almayanı da alma konusunda ikna edici konuşmalar yapın ve SÖZCÜ okuru haline getirin” dedi.

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“SÖZCÜ’YE 12 MİLYON TL CEZA KESEN MALİYECİ, FETÖ’CÜ ÇIKMIŞTI”

SÖZCÜ’ye FETÖ’cü maliyeciler tarafından 12 milyon lira ceza kesildiğini hatırlatan Dündar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu cezayı kesen memur 15 Temmuz kalkışmasında iki ay sonra ihraç edildi. Ama SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay hala o cezaya devam ediyor. Şu rastlantıya bakar mısınız, ne kadar manidar değil mi? Atatürkçü, yurtsever olduğu için SÖZCÜ, FETÖ’cü bir maliyeci tarafından 12 milyon liralık bir cezaya maruz bırakılıyor. Ve hala Burak Akbay, devlete olan sözünü yerine getirerek bu borcu ödemeye çalışıyor. Madem FETÖ’yle mücadele ediliyor bu konu da dikkate alınmalıydı.”