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Erdoğan’ın mitinginde her köşede bir prompter

Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki mitinginde konuşma yaptığı sahnenin her köşesinde prompterların yer alması dikkat çekti. Öte yandan "Büyük Ankara Mitingi" olarak adlandırılan mitingin sönük geçtiği görüldü.

Sozcu.com.tr
android-time 20:47 9 Haziran 2018
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Erdoğan’ın mitinginde her köşede bir prompter
Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki mitinginde konuşma yaptığı sahnenin her köşesinde prompterların yer alması dikkat çekti. Öte yandan "Büyük Ankara Mitingi" olarak adlandırılan mitingin sönük geçtiği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da, 19 Mayıs Stadyumu’nda bir miting düzenledi. Erdoğan’ın konuşma yaptığı sahnede çok sayıda prompter olması ise dikkat çekti.

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Erdoğan’ın bulunduğu sahnede, 6 adet prompter olduğu görüldü. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da bir iftar yemeğine katılan Erdoğan'ın konuşması yarıda kesilmiş ve bu duruma prompterın arızalanmasının sebep olduğu iddia edilmişti.

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MİTİNG SÖNÜK GEÇTİ

Öte yandan “Büyük Ankara Mitingi” olarak adlandırılan mitingin sönük geçtiği görüldü. Miting alanında yer yer boşluklar dikkat çekti. Tayyip Erdoğan’ın dün Kayseri'de düzenlediği miting alanında da katılım düşük olmuştu.

Son güncelleme: android-time 20:5009.06.2018
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