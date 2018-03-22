‘FETÖ’cü iki bakan’ için HSK’ya başvuru

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner’in “FETÖ’cü iki bakan var” ve AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası var" yönündeki açıklamaları şikayet konusu oldu.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Hakimler Savcılar Kurulu'na başvuruda bulunarak, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının harekete geçmemesini eleştirdi ve gereğinin yapılmasını talep etti.

Şikayet dilekçesinde AKP'li Metiner'in, “FETÖ muhibbi ve destekçisi olan o birilerinin, sırf eski devlet görevlerinden dolayı halkımızın karşısında, protokolün en ön saflarına oturtulduğunu görmek fena halde canımı yakıyor…Sol yanıma bakıyorum, FETÖ muhibbi ve destekçisi bir diğer eski bakan oturuyor” köşe yazısı hatırlatıldı.

CHP’li Özcan, kendisinin de bu konuyu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğini, konunun ulusal medyada yer aldığını hatırlatarak, “Aradan geçen sürede hiçbir savcı tarafından harekete geçilmemesi düşündürücüdür” dedi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın “Çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor” açıklamalarına da dikkat çekilen dilekçede, bu iddialarla ilgili de hiçbir Başsavcılık tarafından işlem başlatılmadığı vurgulandı. Özcan, işlem yapmayan ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.