FETÖ’nün para kasasının babasının ölümü kriz yarattı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 'para kasası' olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu Cahit Nakıboğlu'nun, vefat eden babası Şıh Mehmet Nakıboğlu'nun cenazesine katılması için izin verilmediği iddialarını Cumhuriyet Başsavcılığı yalanladı. Cenazeye iş dünyası ve eski AKP'lilerin de katıldığı görüldü.

Naksan Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Nakıboğlu’nun “silahlı terör örgütü yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklu yargılamaları sürerken Cahit Nakıboğlu'nun hayatını kaybeden babası Şıh Mehmet Nakıboğlu’nun cenazesine katılmalarına izin verilmediği yönünde yerel basında haberler yayınlandı.

İddiaları yalanlayan Cumhuriyet Başsavcılığı, cenaze törenine katılamayan Cahit Nakıboğlu ve oğlu Taner Nakıboğlu’na evlerinde taziyeleri kabul etmeleri için izin verildiğini bildirdi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak, Cahit Nakıboğlu ve Taner Nakıboğlu’nun, vefat eden yakınları Şıh Mehmet Nakıboğlu’nun cenaze törenine katılmaları için cezaevinden çıkışlarına izin verilmediği ve avukatları aracılığıyla bu karara yapılan itirazlarının kabul edilmediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başsavcılık açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında Fetö/PDY’den tutuklu bulunan Cahit Nakıboğlu ve Taner Nakıboğlu’nun, vefat eden yakınları Şıh Mehmet Nakıboğlu’nun cenaze törenine katılmaları için cezaevinden çıkışlarına izin verilmediği ve avukatları aracılığıyla bu karara yapılan itirazlarının kabul edilmediği yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Şöyle ki; 21.09.2018 tarihinde saat 11:00 sıralarında şüpheli vekilleri müvekkillerinin cenazeye katılmaları için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza başvuruda bulunmuş olup, cenazeye katılımlarının sağlanması için mevzuat gereği yapılması gereken işlemler süratle yapılmış, emniyet birimlerince gerçekleştirilen güvenlik araştırmasının neticelendirilmesi sonrasında aynı gün içerisinde taziyeleri kabul etmek üzere gerekli izinler verilmiştir.

Şüphelilerin cenaze törenine katılmaları taleplerine ilişkin, talebin Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi saati dikkate alındığında, Cumhuriyet Başsavcılığımızdan kaynaklanan herhangi bir gecikme bulunmamaktadır” denildi.

CENAZEYE KİMLER KATILDI?

Şıh Mehmet Nakıboğlu'nun cenazesi, AKP eski Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nun ve Naksan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nakıboğlu’nun da kayınpederi olan işadamı merhum Bahaeddin Nakıboğlu'nun yaptırdığı camiden kaldırıldı. Bahaeedin Nakıboğlu Camii'nde kılınan Şıh Mehmet Nakıboğlu’nun cenaze namazına Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Teymur, AKP eski Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu, eski GTO Başkanı Mehmet Aslan, AKP eski il başkanı Ökkeş Eruslu, AKP'li eski İl Genel Meclisi Başkanı Menderes Karaduman, Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekilleri Ünsal Göksen ve Mehmet Durdu Yetkinşekerci ile Nakıboğlu Ailesi katıldı.