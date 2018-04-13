FETÖ’cülerin yeni programı deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.