Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FETÖ’cülerin yeni programı deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

android-time 09:18 13 Nisan 2018
Haberler Gündem
FETÖ’cülerin yeni programı deşifre edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada örgüt üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

İHA

Son güncelleme: android-time 09:2113.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar