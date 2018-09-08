Dev projede sona doğru

Türkiye'nin Melen’den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan ve 1 milyar liraya mal olacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde çalışmaların yüzde 82’si tamamlandı.

Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan 1 milyar liralık dev projede çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5,6 metre çapında açılacak Düzbağ Tüneli kazı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde uygulamaya alınacak içme suyu projesi şehre hayat verecek. Böylece Gaziantep, 2018 Aralık sonunda hem ucuz, hem de kaliteli su tüketmeye başlayacak.

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri’nin bir kolu olan Göksu Çayı’nın suyunu Gaziantep’e akıtacak Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmaların yüzde 82'lik kısmı bitirildi.

Düzbağ İçme Suyu Projesi'ne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, dev projede çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı. Sönmezler, inşaat çalışmaları neticesinde isale hattında 67 bin metre 2 bin 600 milimetre çaplı boruların döşendiğini, projenin yüzde 82'lik kısmının tamamlandığını belirtti.

3 BİN 600 METRELİK TÜNEL TAMAMLANDI

Şehre cazibeli su temini için büyük öneme sahip olan 3 bin 600 metre uzunluğundaki “Düzbağ Tüneli”nde kazı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Sönmezler, Gaziantep'in en büyük projelerinden birisi olan ‘Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin kente önemli katkı sağlayacağını söyledi. Göksu Nehri’nden membaa kalitesindeki suyun alınmasına hizmet edecek olan Regülatör-Terfi Merkezi-Yükleme Havuzu gibi büyük sanat yapılarının temel kazılarının da bittiğini aktaran Sönmezler, yapıların beton çalışmalarına başlandığını belirtti.

Sönmezler, “Dev projenin 2018 yılı sonlarında tamamlanması ile Gaziantepli hemşerilerimiz kaynak suyu kalitesindeki suya kavuşabilmesi için GASKİ, DSİ ve yüklenici firmamız çalışmalarını titizlikle sürdürüyor” dedi.