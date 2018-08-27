Gaziantep’e muhteşem tenis kompleksi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan tenis kompleksinin inşaat çalışmaları, tüm hızıyla ilerliyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir spor kompleksini hizmete sunacak.

Yaklaşık 750 bin gencin yaşadığı Gaziantep, sanayi, kültürel ve gastronomi kimliğine, “Gençlik Kenti” unvanını ekleyecek. Spor tesisi sayısını arttırarak gençler için yeni alanlar açan Büyükşehir Belediyesi, modern bir tenis kompleksini şehrin envanterine yazmaya hazırlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni açılacak olan tenis kompleksi için şöyle konuştu:“Genç potansiyelden yararlanamazsak tüm dünyada sorun alanı olarak görülen uyuşturucu, sigara, alkol ve şiddetle uğraşmak zorunda kalırız” diyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı,

tenis kompleksi inşaat çalışmalarını tamamlayarak, önümüzdeki aylarda modern bir spor alanını hizmete alacak.

Primemall Alışveriş Merkezi'nin arkasında 2 bin 500 metrekare alana tenis kompleksi kuracak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,inşaatına devam ettiği komplekste 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, kafeterya ve süs havuzu yer alacak.