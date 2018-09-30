Güngören’de 7 katlı bina çökme riskine karşı boşaltıldı

Güngören'de temelinden ses gelen ve çatlaklar oluşan 7 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Apartmandan tahliye edilen vatandaşların çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde Cemal Gürsel Sokak’ta yapımı devam eden bir inşaatın yanında bulunan 7 katlı apartmanda oturan vatandaşlar binadan sesler geldiğini fark etti. Apartmandan çıkan vatandaşlar binada çatlaklar ve hasarlar meydana geldiğini görünce durumu hemen polis ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Güngören Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri apartmanda yaptıkları incelemeler sonucunda 7 katlı binayı çökme riskine karşılık güvenlik gerekçesiyle boşaltma kararı aldı. Apartmanda oturan vatandaşlar tahliye edildikten sonra bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Belediye ekipleri apartmanın önüne şerit ve bariyerli önlem aldığı görüldü. Ayrıca apartmanın dış kısmına ağaç kütüğü ile desteklenmesi dikkat çekti. Evleri mühürlenen bina sakinleri, çalışmalar tamamlanana kadar komşu ve akrabalarının evinde kalacakları öğrenildi. Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)