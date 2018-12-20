Hadi ipucu sorusu: ‘com’un açılımı nedir? Hadi ipucu 20 Aralık

Hadi ipucu sorusu yıllardır yaşamımızın vazgeçilmezlerinden biri olan internet ile iligi oldu. Hadi bilgi yarışması 20 Aralık 20:30'da başlayacak 30 bin liralık büyük ödül için ipucu sorusu yayınlandı. İnternet sitelerinin sonunda yer alan ‘com’ uzantısının açılımının sorulduğu yarışmanın Hadi ipucu sorusu haberimizde yer alıyor.

Hadi ipucu sorusu 20 Aralık günü 20:30’da başlayacak yarışma için yayınlandı. İnternetle y

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akından ilgilenen vatandaşların kolaylıkla bilebileceği sorusu Hadi ipucu olarak Web sayfalarının en çok kullanılan uzantıları içerisinde yer alan ‘com'un açılımı soruldu. İşte, Hadi ipucu sorusu cevabı ve ayrıntıları…

HADİ İPUCU SORUSU

İnternet kurdu olan hadicileri hiç zorlamayacak ipucu gelsin; web sayfalarının en meşhur uzantılarından biri olan .com'un açılımı nedir? Doğru cevabı bilen hadicileri yorumlara alalım!

CEVABI: COMMERCIAL (TİCARİ)

“.COM” AÇILIMI NEDİR?

Genellikle ticari kuruluş ve şirketlerin seçtiği alan adı uzantısıdır. “Commercial” yani ticari anlamı taşır. Bu alan adı başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bünyesindeyken günümüzde Verisigntarafından yönetilmektedir.

.com alan adı, Alan Adı sistemi 1985 yılının Ocak ayında uygulamaya geçtiğinde .edu, .gov, .mil, .net, .org ve arpa alanlarıyla birlikte ilk üst seviye alan adlarından (TLD) biriyken daha sonraki süreçte en büyük üst seviye alan adı haline gelmiştir.