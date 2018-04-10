Hakim, Kılıçdaroğlu’nun reddi hakim talebini reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının aleyhine açtığı 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davasında, mahkeme hakiminin Facebook hesabında Rabia sembolü olduğu gerekçesiyle hakimin reddini istedi. Talebi reddeden hakim, Facebook hesabının olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak anılan Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan para transferine ilişkin belgeleri açıklaması üzerine, Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğulları Ahmet Burak Erdoğan ve Necmeddin Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Orhan Uzuner, Osman Ketenci ve eniştesi Ziya İlgen Kılıçdaroğlu'na toplamda 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacıların avukatları ile davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

REDDİ HAKİM TALEP ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik celse arası dilekçe sunarak, hakimin reddi talebinde bulundu. Yargılamayı yapan hakimin tarafsızlığına dair kuşkuya düştüklerini belirten avukat Çelik, hakimin kardeşinin davanın tarafı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yaptığını, hakimin de Rabia sembollerini Facebook hesabında paylaştığını anlattı.

HAKİM, TALEBİ REDDETTİ

Hakimin reddi için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, reddi hakim talebini reddeden hakim Memnun Kılıç, ret gerekçesinde “Mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak gösterilen sosyal medya hesabı olan Facebook'taki Rabia sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de, mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığı, mahkeme hakiminin abisinin iş bu davada taraf olmadığı anlaşılmakla talebin geri çevrilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRILACAK

Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının davacıların sahip oldukları şirketler ve banka hesap bilgileri konusunda araştırma yapılması yönündeki talebini reddetti. Öte yandan davalı Kılıçdaroğlu'nun ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.