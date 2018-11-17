Hakim ve savcı alım sınavı ne zaman? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak hakim ve savcı alımı için başvuru süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuruları gerçekleştiren savcı ve hakim adayları sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bir diğer merak konusu ise sonuçların açıklanacağı tarihi oldu. Peki, hakim ve savcı alımı sınavı ne zaman? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayının ilk haftası gerçekleştirilen hakim ve savcı alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların ardından hakim ve savcı adayları sonuçlar için açıklanacak tarihin açıklanmasını bekliyor. İşte, hakim ve savcı alımı için detaylar…

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da iki oturumda yapılacaktır.

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara'da iki oturumda yapılacaktır.

a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00'da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00'de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30'da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.