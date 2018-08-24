HDP eski milletvekili Leyla Birlik, Yunanistan’a sığınma talebinde bulundu

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığından alınan bilgiye göre Leyla Birlik, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmesinin ardından gözaltına alınarak Dedeağaç (Aleksandrapolis) Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan Birlik’in, sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.
Birlik, terör soruşturması kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmış ve 4 Ocak 2017’de tahliye edilmişti. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada Birlik’e, 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. AA