Hicri Yılbaşı mesajları 2018… Hicri yılbaşı nedir, nasıl ortaya çıktı?

Bugün itibariyle Hicri Yılbaşı’na başladık. Ülkemizin her bölgesindeki inanan vatandaşlarımız Hicri Yılbaşı heyecanı yaşıyor. Bizler de siz değerli okuyucularımız için en güzel, en anlamlı Hicri Yılbaşı mesajlarını derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Hicri Yılbaşı mesajları…

Bir Hicri Yılbaşına daha bugün merhaba dedik. İslam alemi gün itibariyle Hicri Yılbaşı coşkusunu yaşıyor ve inanan milyonlarca kişi bu kutlu günü birbiriyle paylaşıyor. Siz değerli okuyucularımızın da sevdiklerinizle bu kutlu günü paylaşabilmeniz için en güzel ve en anlamlı Hicri Yılbaşı mesajlarını derledik…

HİCRİ YILBAŞI NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Daha önce Müslümanlar takvim kullanıyorlardı. Zamanla İslam coğrafyası genişleyince mektuplaşmalar başladı. Fakat gelen iki farklı mektubun hangisinin öncelikli olarak gönderildiği anlaşılamıyordu. Bu duada bir takvim ihtiyacı doğdu. Hz. Ömer halife iken istişâre meclisini topladı neler yapabiliriz diye danıştı. Kimisi ilk ayetin indiği zamanı başlangıç sayalım dedi. Kimisi HZ. Peygamberin doğumu başlangıç olsun dedi. Kimiside islam devleti hicret ile kuruldu, hicet başlangıç olsun dedi. Böylece hicret Müslümanlar için takvim başlangıcı sayıldı.

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu Hicri Yılbaşında da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Hicri Yılbaşınını en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve Hicri Yılbaşı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Hicri Yılbaşının sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Hicri Yılbaşınız mübarek olsun!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve Hicri Yılbaşını candan kutlarım.