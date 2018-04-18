Hımarlı kadına tacizde yeni gelişme! 15 yıl hapsi istenen vekil kardeşinden Arapça aşk mesajları…

AKP milletvekili Mehmet Babaoğlu'nun Göç İdaresi Müdürü kardeşi Ahmet Babaoğlu, Konya'ya mülteci olarak yerleşmeye çalışan 3 çocuklu Mısırlı kadının evine yapılan polis baskınında gözaltına alınmıştı. Hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra emekli edilen Ahmet Babaoğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi. İddianameye müdürün Arapça attığı 'aşk mesajları' da girdi.

Sözcü’nün Türkiye’nin gündemine getirdiği taciz dehşeti 2017 yılının Aralık ayında başlamış ve 3 Şubat’taki polis baskınıyla son bulmuştu. Tek derdi Türkiye’ye mülteci olarak sığınmak olan Mısırlı Merve Atiye Mustafa, Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu’nun tacizine maruz kalmıştı.

Göç müdürünün tacizleri yüzünden Ankara’ya kaçan Mısırlı kadın, Konya’ya eşyalarını almak için döndüğünde de tecavüz girişimine varan tacizle yeniden karşı karşıya kalınca durumu polise bildirmiş ve müdürün gözaltına alınmasını sağlamıştı. Talihsiz kadın çocuklarının fotoğraf çekmesi sayesinde de tacizi belgelemişti. Mağdur kadının ifadesinde tacizci müdürün, kadını etkilemek için milletvekili ağabeyi Mehmet Babaoğlu’nun; Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet büyükleriyle çektirdiği fotoğrafları da gösterdiği ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan Ahmet Babaoğlu için düzenlenen iddianame tamamlandı.İddianamede taciz iddiaları tüm detayları ile yer bulurken müdürün savunmasına da yer verildi.

MÜDÜR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu’nun ifadesinde Merve Atiye Mustafa’nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü. Babaoğlu, “3 Şubat günü kadının ihtiyaçlarını tespit etmek için evlerine gittim. Kapıyı kadın açtı. Daveti üzerine içeri girip antrede durdum. Kadın mutfak ve odalara girip çıkıyordu. Bir süre sonra kapı çaldı. Kadın kapıyı açtığında polislerin geldiğini gördüm. Polisler hakkımda şikâyet olduğunu söyleyip gözaltına aldı” dedi.

ARAPÇA AŞK MESAJLARI

İddianamede ayrıca Ahmet Babaoğlu’nun, Mısırlı kadının kızının cep telefonuna WhatsApp’tan Arapça mesajlar gönderdiği de yer aldı. Mesajlarda; ‘Ben sizi çok özledim’, ‘Ben ve sizler bir aile gibi beraber kalırız, yani beraber kalırız’, ‘Yani sizinle birlikte kalmak için gelmeyeyim mi?’, ‘Siz sadece anneniz için geldiğimi düşünüyorsunuz’, ‘Eğer gelirsem kalırım bir aile gibi’, ‘Ceylanım ağlama’, ‘Ceylan güzel bir şeydir bizde’, ‘Benim ceylanımsın’ yazılı olduğu kaydedildi.

10 YILLIK HAPİS CEZASI İSTEMİ 15 YILA ÇIKARILDI

İddianamede, ‘cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Babaoğlu’nun, suçu, ‘kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak’ gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi.