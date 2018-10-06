Son dakika | AKP sözcüsü Çelik: Erdoğan yarın önemli açıklamalar yapacak!

Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam kampındaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak" dedi.

Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey'e ilişkin sözleri hakkında konuştu. Çelik, “Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye'de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur” dedi.

Çelik şöyle konuştu:

“AK Partili olmak, aday adaylarının tutumlarının nasıl olması gerektiğine dair hatırlatmalar yapılmıştır. Bu konuda müsamaha göstermiyoruz. Mahir Ünal Bey, çeşitli kampanyalarla ilgili bilgi verdi. AK Parti’nin kampanya hafızası konusunda bilgiler verildi. Naci Bostancı, TBMM’deki değerlendirmeler konusunda bilgi vermiştir. AK Parti yeni dönemde çok büyük misyon üstlenmiştir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından güvenlik konusunda sunum yapılmıştır. Terörle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele konusunun üzerinde bizzat duruldu. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu oturuma bizzat başkanlık etti. Yarın da sunumlar olacak. Yarın Maliye Bakanımız yeni ekonomi planı konusunda bilgilendirmeler yapacak. Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın McKinsey’e ilişkin sözlerine de değinen Çelik, “Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye’de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur” dedi.

“BİR ARAYA GELME İLE İLGİLİ BİR SIKINTI YOK”

Yerel seçimde ittifak konusu ile ilgili de konuşan Çelik, “Cumhur İttifakı’na verdiği önemi gösterdi Cumhurbaşkanımız. Cumhur İttifakı’nın sorgulama, tartışma ile bozulmayacağını, listelerde pratik olarak çıkmıyorsa ittifak gönüllerde olacaktır dedi. İttifak olmazsa, Cumhur İttifakı’nın bozulmayacağını söyledi. Cumhur İttifakı’nın altını çizdi. Bir araya gelme ile ilgili bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMİN BİR DEVLETTİR”

Çelik açıklamalarında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına değindi. Çelik “Bu konuda hassasız. Türkiye Cumhuriyeti emin bir devlettir. Herhangi bir kişinin can güvenliği tehdit edilemez. Hassasiyetimiz en yüksek noktadadır. Tam bir tablo ortaya çıkmadan bir şey demiyoruz. Açıklamalar yapıldı, Konsolosluğa girdikten sonra kayboldu deniyor. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu bizden çıktı diyor. İlgi düzeyimiz en üst seviyede. Durumunun, akıbetinin ne olduğu ortaya çıkarılacaktır. Kimse bir insanın kaybolması ile ilgili bir eyleme karışamaz” diye konuştu.