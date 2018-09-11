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İbrahim Kalın’dan Filistin hakkında flaş tweetler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden İdlib ve ABD'nin Filistin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

android-time 23:58 11 Eylül 2018
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İbrahim Kalın’dan Filistin hakkında flaş tweetler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden İdlib ve ABD'nin Filistin kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İdlib'e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır. Bu sorunun bütün yükünü Türkiye'nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. CB'mızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir.”

Kalın'dan Twitter üzerinden önemli açıklamalar.

Kalın’dan Twitter üzerinden önemli açıklamalar.

“Batılı ülkelerin ‘Esed rejimi İdlib'de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz' açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. Suriye'de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir.”

İLGİLİ HABERSon Dakika... İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalarSon Dakika... İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

“TÜRKİYE FİLİSTİN’İN YANINDADIR”

“ABD yönetiminin hukuksuz Kudüs kararı, Filistinli mültecilere bütçe desteğini kesmesi ve FKÖ ofisini kapatması, “tarafsız arabulucu” iddiasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. Filistin halkını yok sayan hiçbir politika, plan başarılı olamayacaktır. Türkiye Filistin'in yanındadır.”

 

Son güncelleme: android-time 00:0412.09.2018
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