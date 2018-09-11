Son Dakika… İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gerçekleştirilen basın toplantısı sırasında ekonomide panik yok açıklamasını yaptı…

İşte Kalın’ın açıklamalarından satır başları;

“EKONOMİ İLE İLGİLİ BİR PANİK HAVASI YOK”

“Türk ekonomisi uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğü görülüyor. Bilindiği gibi ekonomimiz 5,2 oranında büyüdü. Ekonomi ile ilgili bir panik havası yok. Bu türbülans olarak adlandırılan dönemi de aşacağımızı belirtmek isterim.”

EĞİTİM

“Bildiğiniz gibi hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Milli eğitim bakanımızın sunumu oldu. Yeni dönemle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Güvenlik noktasında, bütün öğrencilerimizin huzur içinde yeni eğitim yılına başlaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasında görevlendirme yapıldı. Gerekli bütün tedbirler alındı. Bu uygulamaları da hep birlikte göreceğiz. Pazartesi yeni güvenlik önlemlerini göreceğiz. Bunun yanında yine Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız arasında 60 bin temizlik, 20 bin de sivil güvenlik görevlisinin görevlendirilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.”

“Kasım ayı içerisinde ikinci 100 günlük icraat programı açıklanacak.”

“FİLİSTİN HALKININ AMBARGOLARA MARUZ KALMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

“Bir diğer önemli konu da Filistin meselesi… Bir müddettir müzakerelerin durduğu, Filistin halkının daha fazla baskıya maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığında, bu konuyu mütemadiyen dile getiriyor. Tabi son gelişmeler bağlamında, özellikle ABD'nin FKÖ'nün ofisini kapatma yoluna gitmesi Trump yönetiminin Filistin meselesinde tarafgir bir tutum içinde olduğunu bir kez daha teyit etmiş oluyor. Bu genel olarak ABD yönetiminin Filistin meselesinde nasıl baktığıyla ilgili kaygı verici bir tutum içinde olduğunu göstermektedir.

İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır.”

İDLİB

“Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu. İdlib’in Güney uçlarından itibaren süren saldırıları görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir ABD gazetesinde yazdığı yazıda olduğu gibi dünyanın elini taşın altına koyması lazım. İdlib’e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. Yüzbinleri etkileyecek bir göç dalgası başka komplikasyonlara da yol açar. Göç dalgası Avrupa’yı da etkiler. İnsani duyarlılık gösteren tarafın Türkiye olduğu açık ve net. Beklentimiz tüm tarafların yapıcı katkı sunması.”

ALMANYA ZİYARETİ

“Cumhurbaşkanımız BM’nin ardından Almanya’da devlet ziyareti gerçekleştirecek. New York’tan doğrudan Almanya’ya geçecek. Almanya ile köklü ilişkilerimiz var. Güçlü bağlarımızın olduğu bir ülke. Avrupa’nın lider ülkelerinden biri. Bu ziyareti önemsiyoruz. Pozitif olarak gideceğiz. Alman mevkidaşlarımız da kapsamlı hazırlık yapıyor. İki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımı Azerbaycan’ı ziyaret edecek.”

EMEKLİLİKTE YAŞ ÖNERİSİ

“Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Bizim bugün ve yarın da gündemimizde yok. TBMM açıldığında gerekli düzenleme önümüze gelince değerlendirilir. Ancak bunun maliyeye etkisi ne olur değerlendirmek gerekir.”

KARMA EĞİTİM KALKIYOR İDDİASI

“Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Dolayısıyla burada demokratik bir görev yerine getirilmiş oluyor. Kimse böyle şeylere kulak asmasın. Buna kimse de müsaade etmez.”

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