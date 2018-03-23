‘İçki satana ekmek yok’ Başkan kendini savundu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alkollü içki ile ekmeğin aynı yerde satılması konusunda çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti ve ‘’İçki satana ekmek yok’’ biçiminde uygulanacak yasağının, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı. Aktaş, “Alkol içene de içmeyene de saygı duyuyoruz. Kimsenin hayat tarzına müdahale etmiyoruz. Ancak ekmek gibi temel bir besin maddesi, özellikle anne ve babalar tarafından çocuklara aldırılıyor. Vatandaştan gelen siteme kayıtsız kalamazdık" dedi.

Konuyu detaylı bir şekilde incelediğini söyleyen Aktaş, alkol şişeleriyle ekmek kasalarının yan yana bulunduğu için vatandaşlardan şikayetler alıklarını, bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin alkol satılan yerlere ‘bayilik verilmeyeceği, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren de alkol satışına son verilmesi yönünde’ tebligat gönderdiklerini belirtti.

ALKOL KULLANANA SAYGI DUYUYORUZ

Aktaş, “Bursa genelinde 190 bayi, 260 bakkal ve market olmak üzere toplam 450 noktada BESAŞ ekmeği ve mamulleri satışı yapılıyor. 200 binden fazla ekmek satıyoruz. Bu konu ise sadece 13 noktayı bağlıyor. Bu noktalarda ise toplam 1300 ekmek satılıyor. Bir büyük markette de hem alkol hem de ekmek satılıyor. Bunlarla ilgili iptal söz konusu değil. Alkol kullanılmasına veya kullanılmamasına saygı duyuyoruz. Ancak ekmek gibi temel bir besin maddesi, özellikle anne ve babalar tarafından çocuklara aldırılıyor. Vatandaştan gelen siteme kayıtsız kalamazdık” diye konuştu.

Alınan kararla ilgili herhangi bir tepkiyle de karşılaşmadığını, 13 noktadan da olumsuz bir görüş gelmediğini savunan Aktaş, kimsenin hayat tarzına müdahale etmediklerini söyledi. Özellikle gençleri ve çocukları alkolden uzak tutmayı hedeflediklerini belirterek, “Sağlıklı gelecek nesiller için çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız gerekiyor. Anayasa’da, ‘Devlet; gençleri alkol, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır’ ifadesi var. Özellikle küçük mekanlarda alkol ile ekmek satışlarının birlikte yapılmaması yönünde gelen şikayetler üzerine böyle bir karar alındı” dedi.