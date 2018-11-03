İhmaller zinciri 8 yaşındaki Kadir’in hayatın mal oldu

İstanbul Çekmeköy'de 29 Ekim akşamı mahallerindeki parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 8 yaşındaki Kadir Açık kapağı açık olan elektrik panosuna girdi. İçerisinde bulunan tüm malzeme çalınan panodaki elektrik kablolarına dokuna talihsiz çocuk akım kapılarak yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun ölümü bir ihmaller zincirini de ortaya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Nişantepe mahallesine yapılan park Çekmeköy belediyesine devredildi. Bu tarihten sonra sorumluğu alan belediye, parkın aydınlatmasını sağlamak ve parkın aydınlatma giderlerinin tespit edileceği bir sayaç takmak için parkın bir köşesine elektrik panosu yaptırdı. Açılışının ardından park sadece çocukların değil hırsızların da uğrak alanı oldu. Parkta bulunan salıncak, tahterevalli, demir aksamlar ve elektrik panosu hırsızların hedefi haline geldi.

Bekçi emekli oldu yerine gelen olmadı

Çalınan ya da tahrip edilen her alanı tekrar tekrar tamir eden belediye çözümü parka bekçi koymakta buldu. Yaklaşık üç yıl boyunca parkta hizmet veren ve hırsızlığı büyük ölçüde önleyen bekçi emeklilik süresi dolunca görevinden ayrıldı. Belediye iddiaya göre emekli olan bekçinin yerine parka yeni bir görevlendirme yapmadı.

Hırsızlar çaldı kimse umursamadı

Ancak bu karar 8 yaşındaki Kadir Açık’ın yaşamını yitirdiği faciayla sonuçlandı. Bekçisi olmayan parkta bulunan elektrik panosu hırsızlar tarafından soyuldu. Panonun kapağını tahrip ederek açan hırsızlar içerisinde bulunan kablo ve sigortalar dahil tüm aksamı söküp aldı. Elektrik direğinden panoya gelen kablolar ise hırsızlar tarafından açıkta bırakıldı. Belediye kaynaklarına göre tehlike saçan pano ile ilgili mahalle sakinlerinden bir şikayet gelmedi. Şikayet gelmediği gibi parkta belediye ekipleri tarafından da bir denetleme de yapılmadı. Saklambaç oynamak için panoya girdiği söylenen talihsiz çocuk ise bu kablolara dokunarak feci şekilde can verdi. Ayrıca felaketin yaşandığı elektrik panosu ve sayacın elektrik dağıtım firmasında kaydı bulunmuyor yani kaçak.

Belediye açıklama yapmadı

Hırsızların panoyu olaydan ne kadar süre önce boşalttığı henüz bilinmiyor. İddiaya göre hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı ancak belediye içinden sorumluğu bulunanlar hakkında nasıl bir tahkikat yapıldığı konusunda belediyeden bir açıklama yapılmadı.