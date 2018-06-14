İl il bayram namazı vakitleri: Ordu’da bayram namazı vakti tıkla, öğren!

Onbir ayın sultanı Ramazan ayını taçlandıran bayram geldi. Vatandaşların dört gözle beklediği Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınıyor. İslam'da bayram namazı yalnızca erkeklere farz yani zorunlu kabul ediliyor. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutluyorlar.Vatandaşlar bu sene Ordu'da bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Ordu'da ve yurdun dört bir yanında il il bayram namazı vakitleri...

Bayram geldi. Vatandaşlar tıpkı eski günlerde olduğu gibi yeni kıyafetlerini giydi, hazırlıklarını tamamladı. Bayram namazının ardından herkes sevdikleri ile bir araya gelecek ve bayramın coşkusunu yaşayacak. Ordu’da yaşayan vatandaşlar internet üzerinden bayram namazı saatlerini araştırıyor. Ordu’da bu sene bayram namazı saat 05.41’te eda edilecek. İşte il il bayram namazı saatleri…

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU’NUN EN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Atik İbrahim Paşa Cami

Camii 1770 yılında Atik İbrahim Paşa tarafından kütük camii olarak inşa edilmiş fakat zaman içinde tahrip olması sebebiyle 1802 yılında tekrar inşa edilmiştir. Camii dikdörtgen planlı, iki serefeli bir minaresi vardır. Camiinin en güzel kısmı barok tarzında yapılmış olan mihrabıdır.

Aziziye (Yalı) Camii

Sultan Abdülaziz zamanında ahşap olarak yaptırılmış zaman içinde yıkılmaya başlayınca 1890 yılında Kadı Zade Hasan Efendi tarafından kesme ve moloz taş ile yeniden inşaa ettirilmiştir. Minberi oldukça eğimli ve yüksektir. Camii üç katlı olup pencere ve kapı kenarları ovaldir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.