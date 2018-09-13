İşkur sağlık bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | İşkur işçi alımı ve iş ilanları

İşkur iş ilanları sağlık bakanlığı başvuru şartları belli oldu. Sağlık bakanlığı personel alımı başvuruları İşkur üzerinden alınıyor. Başvuru yapacaklar için bugün son gün.

5 bin 298 personel alımı yapacak sağlık bakanlığı başvuruları İşkur’dan yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da belli oldu. İşkur işçi alımı için bugün son gün. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler bugün başvurularını tamamlamalı. İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada alınacak olan 5.298 adayın en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi, 1.267 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5.298 personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığının, Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyurusuna göre, sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Sağlık Bakanlığı, ilköğretim mezunu 5 bin 298 sürekli işçi alacak. Başvurular alınmaya başlandı. Başvuru tarihleri 4-13 Eylül olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

Başvuru şartlarının tamamına yukarıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.