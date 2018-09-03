İstanbul’da trafik denetimleri! 43 bin sürücüye cezai işlem uygulandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Ağustos 2018–26 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 78 bin 719 sürücü ve araç kontrol edilirken, 43 bin 499 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler kapsamında; 613 araç sahibi ve sürücüsüne trafik tescil belgesi ve plakası şartlarına uymamaktan, 170 araç sahibi ve sürücüsüne taksilerde taksimetre; kamyon, otobüs ve çekicilerde topoğraf kullanmamaktan, 4 bin 754 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, Bin 23 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan, 397 sürücüye yetersiz belgeyle araç kullanmaktan, 329 sürücüye belgesini yanında bulundurmamaktan, 602 sürücüye şerit ihlalinden, 531 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 3 bin 480 araç sürücüsüne trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan, Bin 34 sürücüye yasak saatten, 7 bin 516 araç sürücüsüne hız ihlalinden, Bin 956 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 584 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 2 bin 436 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlalinden, 705 araç sürücüsüne duraklama ihlalinden, 2 bin 6 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 209 sürücüye şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 7 bin 994 araç sürücüsüne yasak parktan, 229 araç sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan, 75 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya taşıma sınırı üzerinde yük almak veya dingil ağırlıklarını aşacak şekilde yüklemekten (tonaj), 897 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmaktan, 795 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, 666 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, 2 bin 942 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 43 bin 499 araç sahibine ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetim kapsamında 3 bin 12 araç otoparka çekilirken, 3 bin 454 araç trafikten men edildi. Belirtilen tarihler arasında yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 669 kişi ise yaralandı.