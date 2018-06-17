İstanbul’da kahreden bayram manzarası

İstanbul'da polisin ve zabıtanın yaptığı çalışmalara rağmen sokaklardaki çocuk dilencilerin önü bir türlü alınamıyor. Fotoğraf çekerken yüzlerini çeviren ve soruları yanıtsız bırakan bazı çocukların saçlarının kazanmış olması ve vücutlarındaki yaralar, akıllara dilenci şebekelerini getiriyor.

Şirinevler'le Ataköy'ü birbirine bağlayan üstgeçitte; metro, metrobüs ve diğer ulaşım araçlarını kullanan on binlerce kişinin her gün karşılaştığı ‘dilenci çocuk’ tablosu bir türlü son bulmuyor.

Üst geçitte aylardır dilenen çocukların, bayramda da durumlarının aynı olması vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Ailelerinin yanında olmaları gerekirken güneş altında, üst geçitte dilenen çocukların bazıları yorgunluktan uyurken, bazılarının da bitkin halleri hemen fark ediliyor.

Çoçuklardan bazılarının saçlarının kazıtılmış olması; yalınayak, kirli ve yırtık elbiseler içerisinde dilenmesi de dikkat çekiyor.

Fotoğraf çekerken yüzlerini çeviren çocuklar kendilerine para verenlerin dahi sorularına cevap vermiyor. Bedenlerinde yaralar bulunan ve vücutlarında şişlik görülen çocukların durumu akıllara, dilenci şebekeleri getiriyor.

Belediye ve zabıta ekiplerinin de mücadele etmekte zorlandığı çocuk dilencilerle ilgili polis ekipleri geçtiğimiz yıl çalışma yapmıştı.

İstanbulEmniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Suriyeli çocukları dilendiren bir şebekeyi çökertmişti.

Suriye'den ailelerinden bin liraya kiralanan çocukları dilendiren çeteye düzenlenen operasyonda 12 çete üyesi yakalanmış ve 36 çocuk kurtarılmıştı. Çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmişti.