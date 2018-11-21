İstanbullu Rum’un miras bıraktığı Küba Kültür Merkezi icralık oldu

Türkiye ve Küba arasında kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 2013 yılında kurulan Küba Kültür Merkezi'nin Talimhane'deki 5 katlı binası icralık oldu. Apartmanın kendisine İstanbullu Rum ev sahibi Anastasia Saropulos'tan miras kaldığını söyleyen Kübalı turizmci Blanca Nieves Garcia Cruz, dolandırıcıların iyi niyetini kullanarak kendisine imzalattığı bir milyon TL'lik senetlerle binayı elinden almak istediklerini ileri sürdü.

Kübalı turizmci Blanca Nieves Garcia Cruz, 1997 yılında Türkiye’ye geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan Garcia Cruz, 2008’de Küba’ya tur düzenleyen bir de şirket kurdu. Bu şirket aracılığıyla birçok Türk hastanın Küba’da tedavi görmesine de aracılık etti. Talimhane’de kaldığı apartmanın Rum ev sahibi Anastasia Saropulos da Garcia Cruz’u çok sevdi. Öyle ki, 2009’da vefat edince apartmanı Garcia Cruz’a miras bıraktı.

MİRAS KALAN APARTMANI KÜBA KÜLTÜR MERKEZİ’NE DÖNÜŞTÜRDÜ…

Ev sahibesinin apartmanın kendisine bu amaçla bıraktığını düşünen Garcia Cruz, iki ülke arasında kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla burayı Küba Kültür Merkezi’ne dönüştürdü. Bir çok bürokratik engeli aşmayı başaran Kübalı turizmci, maddi engelleri aşmak için ise tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Miras yoluyla kalan 5 katlı apartmanın elinden alınması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Garcia Cruz, bir yandan hukuki mücadele başlattı. Garcia Cruz, bu konuda hem Küba hem de Türk yetkililerden yardım talebinde bulundu.

TV RÖPORTAJINDA APARTMANIN MİRAS KALDIĞINI SÖYLEYİNCE OLANLAR OLDU

Garcia Cruz, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiler hakkında savcılığa yaptığı suç duyurusunda yaşadıklarını anlattı. Garcia Cruz dava dilekçesinde, Türkiye’deki öyküsünü anlattığı bir televizyon röportajında apartmanın kendisine miras kaldığını söylemesi üzerine gayrimenkul ve rant peşinde olan kişilerin radarına girdiğini söyledi. Bu kişilerin, önce güven verip kendisiyle arkadaş olduklarını anlatan Garcia Cruz, kendisine ‘ülkede devalüasyon var’ denilerek karşılığı olmayan hisseleri harcattıklarını, daha sonra verdiklerinden çok fazla miktarda takipler başlattıklarını belirterek, yüklü miktarda bankalara borçlandığını anlattı.

BİR MİLYON TL’LİK SENEDE İMZA ATTI…

Bu borçlara rağmen 2013 yılında İstanbul’daki hayalini gerçekleştirmek için Küba Kültür Merkezi’ni kurduğunu anlatan Garcia Cruz, bu kez de apartmanın asansör ihtiyacını gidermek için tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını iddia etti. Garcia Cruz, “A.F., ‘Senin çevren geniştir. İş adamı H.A., bir keşif projesini hayata geçirmek için seninle tanışmak istiyor’ deyince kabul ettim. H.A., önce bana güven verdi. Bankalara olan borcumu sordu. Sonra karşılıksız 24 bin TL verdi. Daha sonra yanıma gelip ‘Bu durumu ortağıma izah etmekte zorluk yaşıyorum, bir senet imzala, ortağıma gösterdikten sonra senedi sana getireceğim’ dedi. İmzaladığım 30 bin TL’lik senedi bir hafta sonra getirip bana verdi. Henüz incelemeden elimden aldığı senedi, ‘bana güvenmiyor musun’ diyerek çakmakla yaktı. Meğer yaktığı senet başkasıymış” ifadesini kullandı.

THY TANITIM İÇİN ONU SEÇTİ

Daha sonra Türk Hava Yolları’nın (THY) Türkiye’nin tanıtımı için kendisini Venezüella’ya davet ettiğini anlatan Garcia Cruz, şöyle devam etti; “O sıralarda borçlarımdan dolayı bankalarla problemim vardı. H.A., Venezüellaya gideceğimi bildiği için borcumu kapatabileceğini, borcun kapanmasından sonra benim kredi çekip geri ödemesini yapabileceğimi teklif etti. Bunun karşılığında da bir milyon TL’lik senet imzalamamı söyledi. Ben de önceki senet gibi geri getireceğini düşünerek imzaladım”

ŞİMDİ APARTMAN İCRALIK…

Venezüella dönüşünde H.A.’nın bankalara olan borcunu ödemediğini, bunun üzerine senedi isteyince H.A.’nın önce apartmanın yüzde 10’nu istediğini, bunu kabul etmeyince de her iki senedi icraya verdiğini söyledi. Yüksek teminatlarla açılan icra davalarına teminat yatıramadığını belirten Garcia Cruz, binanın yok pahasına elinden alınacağı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.