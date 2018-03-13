İstiklal Caddesi 2.5 ayda döküldü

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir yıl süren, 52 milyon 250 bin liraya mal olan alt ve üst yapı çevre düzenleme çalışmasının tamamlanmasının üzerinden 2.5 ay bile geçmeden zemindeki taşlar yine yerinden oynadı. Caddede 20’den fazla noktada tamirat çalışması var

İstanbul'un en gözde caddelerinden İstiklal'i bir yıl boyunca şantiyeye çeviren düzenleme çalışmaları 2017 yılının ocak ayında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce yapımı gerçekleştirilen “İstiklal Caddesi Altyapı ve Üstyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Raylarının Yenilenmesi” inşaatı yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal göreve geldikten sonra hız kazandı. Uysal, denetimlerin arttırılarak çalışmanın yılbaşına kadar bitirileceğini açıkladı ve 30 Aralık 2017 tarihinde İstiklal Caddesi'nde çalışmalar tamamlanarak nostaljik tramvay törenle hizmete alındı. Ancak caddenin doğal granit taşla kaplanan zemini 2.5 ay bile dayanamadı. İstiklal Caddesi'nde tramvay hattı boyunca 20'den fazla noktada taşlar yerinden çıktığı için İBB tarafından inşaat bariyerleri ile çevrildi. Taşlar yeniden yerine konuldu ve bu sabah saatlerinde bariyerler kaldırılmaya başlandı.

ZEMİN HEP SORUNLUYDU

İstiklal Caddesi'nin zemini yıllardır hep tartışma konusu. 2006 yılında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında da “Çin malı granit” tartışması yaşanmıştı. Daha inşaat aşamasındayken zeminin bozulması üzerine Çin malı granit taşların hepsi sökülüp yeri granit taş döşenmişti. Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstiklal Caddesi'ndeki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamalarda “Şimdiye kadar yapılan bütün işlerin ömürleri 2-3 seneyi geçmedi. Burada bir uygulama yanlışlığı var” demişti.

“30 YIL SIKINTI OLMAYACAKTI”

En son yapılan çevre düzenleme çalışmasının açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal da , “Tren rayındaki titreşim nedeniyle zarar gören alt yapı ve binalarla ilgili tedbir alındı. Buradaki esnaf arkadaşlarımız da uzun soluklu bir sıkıntı yaşadılar ama onun karşılığı olarak inşallah önümüzdeki 30 yıl burada altyapıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacak” diye konuşmuştu.

52 MİLYONLUK İHALE

Beyoğlu İstiklal Caddesi Düzenleme İnşaatı'nın ihalesini 52 milyon 250 bin liralık teklifi ile Temel Servet Taşkın'a ait Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş ve Reskon Mimarlık Restorasyon Turizm Sananayi Ticaret Ltd. Şti. ortaklığı almıştı. Yapılan sözleşmeye göre çalışmaların 22 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekiyordu. Ancak çalışma hem zamanında bitirilemedi hem de çalışmalar bittikten çok kısa bir süre sonra caddede tekrar onarım yapılması gerekti.