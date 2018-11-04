‘Kaçaklar yıkılacak’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, SÖZCÜ’ye konuştu. Turizm bölgelerinde artan kaçak yapılara dikkat çeken Ersoy, “İmar Barışı’nı fırsatçılık gibi görenler var. Kimsenin yanına kâr kalmayacak. Kaçak yapıları tek tek tespit ediyoruz ve hepsi yıkılacak” dedi.

Bu hafta sonunu Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kapadokya bölgesinde geçirdim. Ersoy'un bu buluşma için Kapadokya'yı seçmesi bir tesadüf değil… 8 Haziran'da yürürlüğe giren ‘İmar Barışı', 60 milyon yılda oluşan, 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan peribacalarında kaçak yapılaşmayı hızlandırmış. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgedeki butik otel, kafe ve villalar tarihi yok etmeye başlamış. Ersoy, “İmar Barışı'nı suistimal eden fırsatçılara ödün verilmeyeceğini” söylediği gezide, turizmdeki son çalışmaları da anlattı.

BU KONUDA HASSASIZ

– Herkes İmar Barışı'nın turizm bölgelerine olumsuz etkisi olduğunu söylüyor…

Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile de görüşüyoruz. Kaçak yapıların tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da beraber göreceğiz…

– Tam da seçim öncesi, uygulamak zor değil mi?

31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili çok hassasız, o açıdan kimsenin bir endişesi olmasın. 31 Aralık 2017'den sonra ‘İmar Barışı'nı bir fırsatçılık gibi görüp kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok. Kimsenin yanına kâr kalmadığını herkes görecek. Tek tek tespit ediyoruz, çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık var bununla ilgili.

– Genel olarak turizm işletme imarları ile ilgili çok başlılık var sanırım…

Doğru, o konuyu da çözmek için çalışıyoruz. Yetkilerin bir kısmı Orman Bakanlığı'nda, bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda, bir kısmı valilikte, bir kısmı belediyelerde, bir kısmı bizde. Bütün bunları yeni bir yaklaşımla yeniden düzenliyoruz.

EYLEM VAKTİ BAŞLIYOR

– Peki turizmde en temel hedefiniz nedir?

Nitelikli turisti, geceleme süresini ve buna bağlı olarak turizm gelirlerini artırmak. Amacımız, Batılı, ABD'li, Asyalı ve Arap turistler gibi çok çeşitli turist kitlelerinin Türkiye'ye gelmesini sağlamak. Adım adım ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyoruz. Artık söylem vakti bitiyor, eylem vakti başlıyor.

RAKİBİMİZ PARİS

– Bunun için çıtayı yukarı koymak gerek.

Zaten biz de öyle yapıyoruz. Bizim yarışacağımız şehirler Atina, Kahire değil… Londra, Paris… Bakın, Paris'te onca terör olayı oldu, hiçbir şekilde fiyat düşmediler ve hâlâ senede 60 milyon turist ağırlıyorlar. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu, sürekli fiyat düşürerek turizmi büyütemezsiniz. Yöre halkı da kazanmadan turizm farkındalığını yayamazsınız. Fuarları da gözden geçiriyoruz, dijital iletişimin ve sosyal medyanın bu kadar etkili olduğu bu yeni dünyada Türkiye'nin 130 fuara gitmesine gerek yok. Zamanla 25'e düşüreceğiz bu sayıyı…

KÖTÜ ÖRNEKLER VAR

– Bir de taksi – Uber çekişmesini sorsam…

Ben prensip olarak Uber'in varlığına karşı değilim ama ortada gerçekten bir haksız rekabet var. Taksi plakası 1.5 milyon TL. Hem bunu almayacaksın, hem vergiden kaçacaksın, bu olmaz. Taksiciler arasında da çok kötü örnekler var; bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Artık taksici odaları meslektaşlarını denetliyor, yetki belgesi soruyor.

Doğru programla Kapadokya hak ettiği değere ulaşacaktır

– Kapadokya için özel bir statü çalışması yaptığınızı söylediniz…

“Alan Başkanlığı Sistemi”. İmar yetki karmaşasını çözüp hem Türkiye hem dünya turizmi açısından değerli bölgelerimizi korumak için bu çalışmayı yapacağız. Daha önce Çanakkale için uygulanmış, başarılı oldu. Şimdi Kapadokya için hayata geçireceğiz, yılbaşına yetişir.

KOMİSYON DENETİMİ

– Nasıl çalışacak bu sistem?

Yasadan kaynaklanan kurumlara tanımlı yetkilere dokunmuyoruz. Ama merkezi idarenin verdiği imar yetkilerini yeniden düzenleyip Bakanlığımız çatısı altında bir komisyon olarak yapılandıracağız. Böylece imar yetkisi bu komisyonun denetiminde ve Bakanlığımız koordinasyonunda kullanılacak. Doğru bir planlama ve program yapılarak Kapadokya hak ettiği değere ulaşacak.

– Kapadokya eskiden çok çeşitli bir turist kümesini çekebiliyordu. Son dönemde ben sadece yerli ve Koreli turist görüyorum.

Evet, haklısınız. Eskiden Fransız, Alman, İngiliz ve en çok da Japon turistler gelirdi. Kapadokya sadece Nevşehir'in değil, Türkiye'nin de önemli turizm yüzlerinden ve değerlerinden biri… Bu değerin, Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasında çok büyük etkisi var. Bunu çok iyi kullanmak niyetindeyiz. Burada doğru planlama ve programla hem Kapadokya hem de Türkiye turizminin istenilen yere gelmesi konusunda gerekli altyapıyı ve çalışmaları hep beraber yapacağız. Kapadokya, 2014 yılında yakaladığı ivmeye ve çok daha iyi yerlere önümüzdeki yıllarda gelecek.