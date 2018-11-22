Kadına şiddet davasında ‘yer bildirimi’ savunması

İstanbul'da kocasından şiddet gördüğü iddiasını yargıya taşıyan Merve Tula'nın hukuk mücadelesi sürüyor. Tula son duruşmada kocası için "Bana vurduğu o ellerinin kelepçelendiğini görmek için yaşıyorum artık tutuklanmasını istiyorum" diye isyan etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen kocanın avukatı ise "Merve Tula sosyal medya hesaplarından sürekli yer bildirimi yapmış. Ölüm tehlikesi altında olduğunu iddia eden birisi nasıl bunu yapabilir" diye savunma yaptı.

İstanbul Bağcılar'da 12 Şubat 2018 tarihinde Merve ve Ercüment Tula çifti arasında çıkan tartışma büyüdü. Merve Tula'nın iddiasına göre; eşi Ercüment Tula önce meydanda ardından da iş yerinde onu darp etti. Merve Tula’nın durumu savcılığa taşıması üzerine Ercüment Tula hakkında ‘Eşi kasten yaralama ve tehdit’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Merve Tula ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Merve Tula, koruma talebinde bulunarak, “Olay günü Ercüment beni darp ederken bir yandan da ‘Elimde kalrsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim' diye tehditler savuruyordu. Bu yaşadıklarımın ardından, dayak yediğim o anların çevrede bulunan iş yerinin kamerası çektiğini düşünerek iş yerine gittim. Burada çalışan kişi olayın olduğu yerin kör nokta olduğunu söyledi. O kişinin de tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi.

Duruşmada tanık olarak sanık Ercüment Tula'nın ablası, Mihriban Tula da dinlendi. Abla Tula iddia edildiği gibi dayak ve tehditlere şahit olmadığını belirterek, çiftin öncesinden tartışmaları olduğunu ifade etti.

AVUKAT:ÖLÜM TEHLİKESİ OLAN BİRİNİN YER BİLİDİRİMİ YAPMASI ÇELİŞKİ

Sanık Ercüment Tula’nın avukatı ise Merve Tula'nın sürekli ölüm tehlikesinin altını çizmesine rağmen sosyal ağlarda yer bildirimi yapmasının çelişkili olduğunu ve bunu yapmasının nedeni eşini kışkırtmak olduğunu savundu. Merve Tula'nın avukatı ise, “Sosyal medyada yer bildirimi yapması kendi hayati güvencesi içindir, bir olay olduğunda arkadaşları ve diğer dostlarının haberdar olması için bunu yapmaktadır.” diye konuştu.

“HAYATİ TEHLİKEM VAR MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM”

Duruşmada söz alan Merve Tula, “Yakın koruma talep ediyorum. Hayati tehlikem var, bu yüzden mesleğimi yapamıyorum. Bana vurduğu o ellerinin kelepçelendiğini görmek için yaşıyorum artık tutuklanmasını istiyorum” dedi

MAHKEME KORUMA VERDİ

Mahkeme, Merve Tula'nın hayati tehlikesine olduğuna dair gerekli yazının Kaymakamlığa gönderilmesine ve tedbir alınmasına, sanık Ercüment Tula'nın tutuklama talebini de reddine karar vererek duruşmayı erteledi.