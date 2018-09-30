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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

android-time 06:09 30 Eylül 2018
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Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. 26 EB 434 plakalı Bayram Otay (34) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Gani Seven’in (52) sürücülüğünü yaptığı 26 AAU 755 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyona adeta saplanan otomobil içerisinde bulunan sürücü Bayram Otay, yolcular Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan cesetleri çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ederken, başka kazaların yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı. Tek şeride düşürülen yol zaman zaman trafiğe kapatılırken, 3 kişinin cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İHA

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