KANDİL MESAJLARI: Bugün Miraç Kandili, mübarek güne özel güncel kandil mesajları…

Miraç Kandilinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Miraç Kandili mesajları haberimizde yer alıyor. Miraç kandili İslam alemi tarafından huşu içinde idrak edilecek. Bu gece Miraç Kandili kutlanacak, Miraç Kandili mesajları, Miraç Kandilinde hangi kanallarda programlar var, en güzel Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandiliniz kutlu olsun! Miraç Kandili, Recep ayının 27. gününün gecesinde gerçekleşen Peygamber Efendimiz’in kutlu yürüyüşü anlam ve önemi bir kez daha hatırlamak için idrak edilen bir gecedir. Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize kısa mesaj göndererek veya sosyal medyadan paylaşarak bu mübarek gecenin sevinci herkes ile paylaşabilirsiniz. Peki İsra ve Miraç ne demektir? Miraç nasıl gerçekleşti?

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI

Miraç Kandili bugün (13 Nisan Cuma) idrak ediliyor. Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl değerlendirmeliyiz? Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra ; Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Mirac ; Yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili’ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

“O (peygamber), Cebrail’i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü’l- Müntehâ’nın yanında. Ki Cennet’ül-Me’va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/13-18)

“Mirac gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. “İlmi ile amel etmeyen din adamlarıdır” dendi.” (Buhari, Müslim)

“Miraçta Allah Resulü(s.a.v)’e şu üç şey verildi: Beş vakit namaz verildi, Bakara Suresinin son kısmı Amenerresul verildi ve bu ümmetten Cenab-ı Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu söz verildi” (bk. Müslim, İman, 279).

“İsra gecesi her gökte, Muhammedün Resulullah ve arkasından Ebu Bekri Sıddık yazılı olduğunu gördüm.” (Ebu Nuaym)

“Miracda, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir” dendi.” (I. Ahmed)

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