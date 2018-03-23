Kandiller ne zaman? Miraç, Berat ve Mevlid kandili tarihleri…

Dün idrak ettiğimiz Regaib Kandili'nin ardından gelecek kandil tarihleri merak ediliyor. İslam alemi mübarek 3 aylara girdi ve kandiller arka arkaya gelecek. Sırasıyla Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri ne zaman kutlanacak? İşte 2018 yılının kandil tarihleri...

3 aylar başladı, Ramazan yaklaşıyor ve birçok vatandaş kandil tarihlerini merak ediyor. 2018 yılının kandillerinden illkini dün Regaib kandiliyle idrak etti. Gelecek kandiller ise önümüzdeki ay kutlanacak. İşte kandil tarihleri ve ramazanın başlangıç tarihi…

KANDİL TARİHLERİ 2018

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

Ramazan ise 16 Mayıs tarihinde başlayacak…

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelecek.

3 AYLARIN ÖNEMİ…

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvim`de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.