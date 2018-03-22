Kar haberleri gelmeye başladı! Meteoroloji uyardı, Edirne’den giriş yaptı, geliyor…

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kar yağışı Trakya'dan yurda giriş yaptı. Son dakika gelişmesine göre Kapıkule'den giriş yapan kar yağışı ilerlemeye devam ediyor. İşte son gelişmelere göre yurtta hava durumu...

Aniden düşen hava sıcaklıklarıyla beraber yurdun batı sınırından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Ajanslara düşen son dakika gelişmesine göre kar Kapıkule’den giriş yaptı.



15 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ!



Meteorolojinin hafta boyunca tüm yurtta etkili olmasını tahmin ettiği soğuk hava ve kar yağışı Balkanlar'dan giriş yaptı. Hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle Edirne’de sağanak yağış yerini kara bıraktı.

EDİRNE’DEN GİRİŞ YAPTI

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kentte her yer beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Ankara, Eskişehir ve Çankırı ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Aydın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22

İHA