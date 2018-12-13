Kar ve soğuk ne zaman bitecek? Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminleri…

Karlı hava dalgası yurdu sardı ve birçok şehir beyaz örtüye büründü. Megakent İstanbul'da senenin ilk karı dün sabah saatlerinde düştü. Meteoroloji'nin son dakika tahminleri soğuk hava dalgası yurdu etkilemeye devam ederken merak ediliyor. İşte soğuk hava dalgasının yurdu terk edeceği tarih...

Son dakika hava durumu detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kış yurdu sardı, iç ve yüksek kesimlerde kar örtüsü oluştu. Güney ve batı illerimizde ise kar çok etkili olmasa da fırtına ve yağışlar yer yer kendini gösteriyor. Peki soğuk hava dalgası ne zaman yurdu terk edecek?

HAFTA SONU KAR YURDU TERK EDİYOR

Bugün ve yarın yurdu etkilemeye devam edecek kar yağışının yavaş yavaş alanı daralıyor. Son dakika hava durumu verilerine göre cumartesi günü kar yurdu terk edecek ve hava sıcaklıkları bir miktar artacak.

BUGÜN NERELERDE KAR BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara’da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.