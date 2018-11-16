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Kara Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

android-time 12:05
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Kara Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı
Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 38’i muvazzaf, 2’si meslekten ihraç edilen, 2’si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

AA

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Son güncelleme: android-time 16:5416.11.2018
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