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Katar Şeyhi’nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hibe edilen ve tartışmalara neden olan VIP uçak giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.

android-time 11:20 5 Ekim 2018
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Katar Şeyhi’nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi
Katar Şeyhi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hibe edilen ve tartışmalara neden olan VIP uçak giydirildikten sonra ilk kez görüntülendi.

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor.

15 Eylül tarihinde İsviçre’nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak, o günden bu yana THY’nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu. Boeing 747-8i tipi uçak Türkiye Cumhuriyeti boyamasıyla hangardan çıktı. Hangarda uçağın yanına hiç kimse yaklaştırılmazken polis hangar içinde gün boyu nöbet tuttu ve isimleri yazılı personel dışında hangar içine kimse alınmadı.
İSTANBUL DHA

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