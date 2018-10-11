Kayıp gazeteci Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni

İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne girdikten sonra geri dönmeyen ve henüz hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı dolar milyarderi iş adamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğeniydi. Lady Diana ile aşk yaşayan ve geçirdikleri şaibeli trafik kazasında Diana ile birlikte ölen Dodi El Fayed de Adnan Kaşıkçı'nın yeğeniydi. Kaşıkçı'nın bir diğer yeğeni ise Reina saldırısında o dehşeti saniye saniye yaşayan Hasan Khashoggi'di

Washington Post gazetesinde sık sık mevcut Suudi Arabistan yönetimini eleştiren ve ülkesinde “ABD'ye yerleşmiş muhalif” diye tanınan Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim salı günü, İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, evlilik işlemlerini yaptırmak amacıyla gitti.

Konsolosluk kapısı önünde geri dönmesini bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'e de “Eğer başıma bir şey gelirse yetkilileri ara” dedi. Kaşıkçı salı günü saat 13.12'de girdiği binadan mesai bitimine kadar çıkmayınca nişanlısı da dediğini yaptı ve arkadaşları ile Türk Arap Medya Derneğini aradı. O günden buyana kendisinden haber alınamayan ve hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılsa da Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşılabilmiş değil.

ADNAN KAŞIKÇI'NIN YEĞENİ

Bir anda Türkiye ve dünya gündemine oturan Cemal Kaşıkçı, Türkiye’nin yakından tanıdığı Arabistanlı dolar milyarderi Adnan Kaşıkçı'nın da yeğeniydi. Aşkları evlilikleri ve eski eşine verdiği 894 milyon dolarlık nafaka ile tarihe geçen Adnan Kaşıkçı, milyar dolarlık bir servetin sahibiydi. Kaşıkçı, 82 yaşında Londra'da hayata veda etti.

DODİ AL FAYED DE YEĞENİYDİ

Andan Kaşıkçı bir diğer yeğeni ise, İngiltere eski Prensesi Lady Diana ile aşk yaşayan ve geçirdikleri şaibeli trafik kazasında Lady Diana ile birlikte ölen Dodi Al Fayed’di. Dodi Al Fayed ve Diana’nın ölümü üzerindeki şaibe halen ortadan kalmış değil.

BİR YEĞEN DE REİNA KATLİAMI SIRASINDA ORADAYDI

İş adamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğenlerinden Hasan Khashoggi Reina saldırısında o dehşeti saniye saniye yaşayanlardandı. Suudi Arabistanlı Kaşıkçı’nın yeğeni o anları şu sözlerle anlatmıştı. “Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem'i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık”

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