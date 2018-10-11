Kayıp gazeteci Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni

Washington Post gazetesinde sık sık mevcut Suudi Arabistan yönetimini eleştiren ve ülkesinde “ABD'ye yerleşmiş muhalif” diye tanınan Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim salı günü, İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne, evlilik işlemlerini yaptırmak amacıyla gitti.
Konsolosluk kapısı önünde geri dönmesini bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'e de “Eğer başıma bir şey gelirse yetkilileri ara” dedi. Kaşıkçı salı günü saat 13.12'de girdiği binadan mesai bitimine kadar çıkmayınca nişanlısı da dediğini yaptı ve arkadaşları ile Türk Arap Medya Derneğini aradı. O günden buyana kendisinden haber alınamayan ve hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılsa da Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşılabilmiş değil.
Bir anda Türkiye ve dünya gündemine oturan Cemal Kaşıkçı, Türkiye’nin yakından tanıdığı Arabistanlı dolar milyarderi Adnan Kaşıkçı'nın da yeğeniydi. Aşkları evlilikleri ve eski eşine verdiği 894 milyon dolarlık nafaka ile tarihe geçen Adnan Kaşıkçı, milyar dolarlık bir servetin sahibiydi. Kaşıkçı, 82 yaşında Londra'da hayata veda etti.
Andan Kaşıkçı bir diğer yeğeni ise, İngiltere eski Prensesi Lady Diana ile aşk yaşayan ve geçirdikleri şaibeli trafik kazasında Lady Diana ile birlikte ölen Dodi Al Fayed’di. Dodi Al Fayed ve Diana’nın ölümü üzerindeki şaibe halen ortadan kalmış değil.
İş adamı Adnan Kaşıkçı’nın yeğenlerinden Hasan Khashoggi Reina saldırısında o dehşeti saniye saniye yaşayanlardandı. Suudi Arabistanlı Kaşıkçı’nın yeğeni o anları şu sözlerle anlatmıştı. “Terörist, masaları kurşunladıktan sonra üst kata yöneldi. O sırada eşim Meryem'i denize attım. Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık”
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