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Kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

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Kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı
Elazığ’da direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Prof. Dr. Süleyman Ateş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sağlık ekiplerine sürücünün yaralı olduğu ihbarı yapıldı. Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sürücünün kaçtığını öğrendi. Sağlık ekipleri yaralıya ulaşamadan kaza yerinden ayrılmak zorunda kaldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

ELAZIĞ'DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİKTEN SONRA REFÜJE ÇIKARAK DURAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZANIN ARDINDAN ARACINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI. FOTO:İHA

ELAZIĞ’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİKTEN SONRA REFÜJE ÇIKARAK DURAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAZANIN ARDINDAN ARACINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI. FOTO:İHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 00:4515.12.2018
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