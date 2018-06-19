Kemal Kılıçdaroğlu Halk Arenası’nda!

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' yine gündemi belirliyor. İstanbul-Ataşehir'deki Cumhuriyet Parkı'nda sevenleriyle buluşan Halk Arenası'na halktan her hafta olduğu gibi yine büyük bir ilgi var. Programın yapıldığı Ataşehir'deki Cumhuriyet Parkı tıklım tıklım dolmuş durumda. Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu!..

Türkiye’nin en güvenilir kişisi soruşturmacı gazete­ci Uğur Dündar'ın reyting rekorları kıran programının bu bölümü de yine yıllarca unutulmayacak. İLGİLİ HABER Halk Arenası'na AKP provokasyonu Yine gündeme damgasını vuracak olan Halk Arenası Özel’in konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu! Uğur Dündar akıllara takılan tüm soruları soruyor, CHP lideri Kılıçdaroğlu yanıtlıyor. İşte Halk Arenası’nda en güzel kareler

Fotoğraflar için Halk Arenası Yayın Danışmanı Atilla KÖPRÜLÜOĞLU’na teşekkür ediyoruz.