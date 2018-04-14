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Kılıçdaroğlu’ndan Suriye operasyonuna ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuştu. Kılıçdaroğlu, ABD’nin Suriye’de hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak, 'Türkiye çok dikkatli olmalı. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir' dedi.

android-time 10:13 14 Nisan 2018
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Kılıçdaroğlu’ndan Suriye operasyonuna ilk yorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuştu. Kılıçdaroğlu, ABD’nin Suriye’de hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak, 'Türkiye çok dikkatli olmalı. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye'deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir' dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili olarak; kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı bir suçtur. Bu konuda Suriye’deki rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM’nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğinden eminiz. Bölge daha da karıştırılmamalı’ dedi.

Son güncelleme: android-time 10:3314.04.2018
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