Kılıçdaroğlu: Ordumuza her zaman güvendik

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu.

“Çanakkale’de bir Adana Bayırı diye bir yer var orada 800’e yakın Adanalı şehit oldu. Bugünün Adanalıları onların torunlarıdır.

Şehitler arasında ayrım yapılmaz. 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında ayrım yaratıyorlar. Şehitler bizim şehidimizdir. Adana en çok şehit veren kentler arasındadır. Şehit yakınları ve gazileri arasnda ayrım olmaz.

İstiklal Marşı’na hiç kimse söz edemez.

Biz babalarımız dedelerimiz düşmanı denize dökerken bir deli çıkıp söylüyor ki keşke Yunan galip gelseydi. Ve Cumhurbaşkanı bu şahsı ziyarete gidiyor. Sen de mi aynı görüşü paylaşıyorsun?

Toplum çok gerildi. Hele bir zat var, sabah, öğlen akşam, ikindi konuşur sabah bir kalkarız yeni konuşuyor. Taşaron işçileri kadroya alın dedik şimdi bir sınav yapalım dediler. Ne sınavı kardeşim bütün taşeron işçilere sınavsız kadro verilmesi lazım.

CHP iktidarında bütün öğrencilerin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğiz

Bu ülkenin ülkücü, muhafazakar, sosyal bu ülkenin bütün demokratları 2019’a birlikte gireceğiz ve 2019’da bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye’de huzur istiyoruz.

Karşı kamplarda değiliz, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Özellikle de kadınlara size güveniyorum.”