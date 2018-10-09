Kılıçdaroğlu’nun avukatı “Başbuğ ve Koşaner dinlensin” dedi, mahkeme reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Man Adası belgeleri ve kozmik odaya ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasında, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve emekli Orgeneral Işık Koşaner’in tanık olarak dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi, tanıkların dinlenmesinin davayı gereksiz yere uzatacağını belirterek, talebi reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 13 Şubat 2018 tarihindeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası ve kozmik odaya ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının ikinci duruşması görüldü.

Duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Muhammet Cemil İmamoğulları ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hazır bulundu. Avukat Celal Çelik celse arasında, tüm delillerinin eksiksiz olarak toplanmasını istediğine ilişkin dilekçe sundu.

TANIK LİSTESİ SUNDU

Delillerin toplandığını düşündüklerini söyleyen davacı avukatı Muhammet Cemil İmamoğulları, sözlü yargılamaya geçilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Celal Ülgen ve Aykut Erdoğdu'nun tanık olarak dinlenmesini istediklerini belirtti.

‘KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ'

Söz alan avukat Çelik, “Genel başkan, kozmik odaya girilmesi ile ilgili sayın davacıyı eleştirdi. Davacı, kozmik odaya girilmesinin önünü mü açtı, engel mi olmaya çalıştı? Genel başkanın eleştirisinde bu var. ‘Bunu FETÖ ile el ele yaptın' diyor. Bu eleştirilerin gerçek olup olmaması bu davayı etkileyecek niteliktedir” ifadelerini kullandı.

‘TÜM TANIKLAR DİNLENSİN'

Bildirmiş oldukları tüm tanıkların dinlenmesini istediklerini söyleyen avukat Çelik, “İlker Başbuğ ve Işıl Koşaner'in kozmik odaya girilmesi konusunda dirençleri vardı. Abdüllatif Şener Ak Parti'de Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapmış biridir. FETÖ ile ilgili uyarılarda bulunmuştur. Emekli HSYK üyeleri Kadir Özbek ve Ali Suat Ertosun ise FETÖ'nün yargıyı ele geçireceğini beyan etmişler. Genel başkanımızın konuşmasındaki dayanağı bu kişileri dinledikten sonra anlaşılacağını düşünüyoruz” dedi.

TANIKLARIN DİNLENMESİNİ REDDETTİ

Mahkeme hakimi, davanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yapmış olduğu konuşmadan kaynaklı olduğunu belirterek, avukat Çelik'in dinlenmesini talep ettiği tanıkların dinlenmesinin davayı gereksiz yere uzatacağını ifade etti. Hakim Memun Kılıç, talebinin reddine karar verdi.

Söz alan avukat Çelik, “Burada nesnel davranılmayacağına dair inancımız var. Tarafıma söz ve süre verilmeden tahkikat aşamasının sonlandırıldığına yönelik ara kararı kabul etmiyoruz. Süre istiyoruz” dedi.

Sözlü yargılama evresine geçilmesine karar veren mahkeme hakimi, duruşmayı erteledi.